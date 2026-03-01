Convocati Torino-Lazio | l' era D' Aversa parte tra conferme e novità

Per la partita tra Torino e Lazio, sono stati convocati i giocatori delle due squadre per l'incontro che si svolgerà prossimamente. La sfida rappresenta l’occasione per entrambe le formazioni di scendere in campo con le proprie rose ufficiali, mentre il tecnico del Torino, D'Aversa, affronta il suo primo impegno ufficiale sulla panchina. L’attenzione si concentra sulle scelte dei convocati e sulle possibili strategie di gioco.

Si alza l'attesa intorno al confronto tra il Torino e la Lazio, una sfida che assume rilievo non solo in chiave classifica ma anche come momento inaugurale di una nuova fase per i granata. Sulla panchina torinese farà infatti il suo esordio Roberto D'Aversa, chiamato dall'azienda per rivitalizzare il gruppo dopo l'esonero di Marco Baroni. In campo si cercherà di misurare rapidità, compattezza e determinazione, elementi essenziali per dare continuità al lavoro imposto dalla dirigenza. Il match diventa dunque banco di prova cruciale per la crescita della squadra e per la lettura delle potenzialità del nuovo corso. Per la prima uscita ufficiale alla guida del Torino, D'Aversa deve registrare alcune assenze e al contempo giocatori rientranti dalle indisponibilità.