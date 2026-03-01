Torino-Lazio | D' Aversa per salvare il Toro contro i biancocelesti formazioni e orari tv

Il Torino affronta la Lazio in una sfida che si disputa il 28 febbraio 2026. D'Aversa guida i granata in questa partita, mentre le formazioni sono state ufficializzate e gli orari della trasmissione televisiva sono stati comunicati. La partita si svolge in un momento di tensione per il Torino, che cerca di invertire un trend negativo, e la Lazio, desiderosa di consolidare la sua posizione in classifica.

Torino 28 febbraio 2026 - Tra crisi e reazioni, per obiettivi diversi, ma a caccia dello stesso epilogo. Il momento di Torino e Lazio è simile nei contorni, ma diametralmente opposto nel feeling di classifica. Il Torino vede troppo da vicino la zona rossa e deve allontanarsi quanto prima dal potenziale incubo della Serie B. Per la Lazio invece l'Europa sembra solo un puntino all'orizzonte difficile da raggiungere. Due squadre con aspettative ben diverse sulla loro stagione, rispetto al presente e per questo a caccia di riscatto, in una delle sfide domenicali di Serie A. Domani, domenica 1 marzo 2026, allo stadio Olimpico Grande Torino i granata ospitano i biancocelesti nella gara delle 18.