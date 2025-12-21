Juventus Sampdoria Under 16 LIVE | sintesi moviola tabellino risultato e cronaca
Seguiamo la partita tra Juventus e Sampdoria Under 16, valida per la tredicesima giornata del campionato 2025/26. In questa pagina troverai una panoramica completa con sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca in tempo reale.
di Fabio Zaccaria Juventus Sampdoria Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la tredicesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16, dopo aver battuto anche il Pisa (12 vittorie consecutive) ospita la Sampdoria nella gara valevole per la tredicesima giornata di campionato che chiude il girone di andata: segue LIVE il match. Juventus Sampdoria Under 16: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle ore 16:00 Migliore in campo Juve:. Juventus Sampdoria Under 16: risultato e tabellino. Reti: Juventus Under 16: in attesa delle formazioni ufficiali Sampdoria Under 16: in attesa delle formazioni ufficiali Arbitro: Ammoniti: Espulsi: . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
