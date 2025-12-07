di Fabio Zaccaria Juventus Cesena Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’undicesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16, dopo aver ottenuto la decima vittoria di fila contro il Parma, ospita il Cesena per proseguire la sua striscia vincente, nella gara valevole per l’undicesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Cesena Under 16: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle ore 13:00 Migliore in campo Juve:. Juventus Cesena Under 16: risultato e tabellino. Reti: Juventus Under 16: in attesa delle formazioni ufficiali Cesena Under 16: in attesa delle formazioni ufficiali Arbitro: Ammoniti: Espulsi: . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Cesena Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca