Torino Juventus Under 16 0-0 LIVE | primo squillo di Rua!

Nella ventesima giornata del campionato Under 16 202526, Torino e Juventus si sono incontrate in un match senza reti. La partita si è conclusa con un pareggio a zero, con Rua che ha avuto il suo primo tentativo di segnare. La cronaca in tempo reale include dettagli su azioni e moviole, offrendo un quadro completo di quanto accaduto sul campo.

Bernardo Silva Juve, l’annuncio del portoghese: «Il giorno in cui lascerò il City.». Cosa ha detto Calciomercato Juve LIVE: i nomi in entrata e in uscita per l’estate. La mossa per Goretzka Rinnovo Vlahovic, c’è una nuova strategia alla Continassa: stipendio e bonus alla firma, cifre e dettagli della proposta della Juve Celik Juventus, il turco stasera sfiderà il suo futuro? Il piano dei bianconeri in vista dell’estate e i possibili scenari Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell’ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Torino Juventus Under 16 0-0 LIVE: primo squillo di Rua! Juventus Women Wolfsburg 0-0 LIVE: primo squillo di BonanseaCalciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…». Arezzo Juventus Next Gen 0-0 LIVE: Scaglia subito impegnato da Gilli, primo squillo bianconero di PuczkaCalciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…». Aggiornamenti e notizie su Torino Juventus Under. Temi più discussi: Primavera 1. Le formazioni ufficiali di Torino - Juventus; Primavera, Torino-Juventus 2-0: la grinta dei granata in un derby perfetto; Classifica Serie A un anno dopo: chi è salito e chi è sceso; Torino, la città del calcio in crisi. Pagelle Torino Juventus Under 15: star boy Laruccia, Esposito decisivo, Allara sontuosoPagelle Torino Juventus Under 15: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la ventesima giornata del campionato 2025/26 (inviato a Vinovo) – Pagelle Torino Juventus Under 15: i voti e ... juventusnews24.com Il derby della Mole LIVE! Under 16, Torino-JuventusDopo l'Under 15 è tempo di derby della Mole anche per l'Under 16. La squadra di Corallo affronta la Juventus in una stracittadina dall'alto tasso di difficoltà. Il Toro ci arriva in un momento di fles ... toronews.net Le pagelle della #JUVENTUS #UNDER15 che domina il derby col #Torino Laruccia non smette di brillare, Allara è un colosso. Esposito e Capristo decisivi I GIUDIZI COMPLETI NEL PRIMO COMMENTO - facebook.com facebook Le pagelle di #Torino #JUVENTUS #UNDER15 I giudizi ai protagonisti x.com