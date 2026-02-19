Juventus Women Wolfsburg 0-0 LIVE | primo squillo di Bonansea

Nella sfida tra Juventus Women e Wolfsburg, il match si è concluso 0-0, con il primo tentativo di Bonansea che ha sfiorato la rete. La partita, valida per i playoff di Women’s Champions League, si è disputata allo Juventus Training Center, attirando l’attenzione di numerosi tifosi presenti sugli spalti. Entrambe le squadre hanno mostrato un gioco aggressivo, ma le occasioni più importanti sono state create da Bonansea e dall’attaccante tedesco Popp. La partita resta aperta in vista del ritorno.

di Mauro Munno Juventus Women Wolfsburg: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno dei playoff di Women’s Champions League. (inviato all’Allianz Stadium) – La Juventus Women affronta la gara di ritorno dei playoff di Women’s Champions League allo Stadium contro il Wolfsburg: le bianconere ripartono dal 2-2 dell’andata e sognano l’approdo ai quarti di finale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Wolfsburg 0-0: sintesi e moviola. 2? Tiro Bonansea – Ci prova subito col mancino dal limite, c’è forse una deviazione. Johannes non trattiene ma libera la difesa del Wolfsburg 1? Calcio d’inizio – Si comincia Migliore in campo Juventus Women. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women Wolfsburg 0-0 LIVE: primo squillo di Bonansea Leggi anche: LIVE Juventus-Wolfsburg 0-0, Champions League calcio femminile 2026 in DIRETTA: sinistro di Bonansea che impegna Johannes Juventus Women Parma 1-0 LIVE: Bonansea per il vantaggio bianconeroSegui la diretta di Juventus Women vs Parma, valida per l'undicesima giornata di Serie A Women. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: UWCL | Wolfsburg-Juventus Women | La partita; Wolfsburg vs Juventus | UEFA Women's Champions League 2025/26; Juve Women a Wolfsburg: impresa sfiorata in Champions, pari amaro all'ultimo minuto; LIVE Wolfsburg-Juventus 2-2, Champions League calcio femminile in DIRETTA: non bastano le reti di Ana Capeta e Vangsgaard, finisce in pareggio. Juventus Women-Wolfsburg, le formazioni: in attacco spazio a Capeta e BeccariJuventus Women-Wolfsburg, le formazioni ufficiali. Juventus Women (3-4-1-2): De Jong; Lenzini, Salvai, Harviken; Bonansea, Walti, Schatzer, Carbonell; Godo; Beccari, Capeta. A disp. tuttojuve.com Juventus Women Wolfsburg: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca liveJuventus Women Wolfsburg: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno dei playoff di Women’s Champions League (inviato all’Allianz Stadium) – La Juventus Wom ... juventusnews24.com Dove vedere Juventus Women Wolfsburg Tutte le info facebook Another big European match today for Juventus Women UEFA Women's Champions League Wolfsburg 18:45 CET Come on Bianconere! x.com