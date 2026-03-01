TOMORROW Alzheimer allo studio nuovo test del sangue per diagnosi precoce

Un team di ricercatori ha sviluppato un nuovo test del sangue in grado di individuare i biomarcatori della malattia di Alzheimer. Lo studio è stato condotto a Milano e i risultati sono stati annunciati il 28 febbraio. Il test rappresenta un passo avanti nella diagnosi precoce di questa condizione e potrebbe facilitare interventi tempestivi. La ricerca è stata pubblicata recentemente e si concentra sulla rilevazione di specifici segnali nel sangue.

Milano, 28 feb. (Adnkronos Salute) - Un nuovo test per rilevare i biomarcatori della malattia di Alzheimer. E' il risultato di uno studio finanziato dai National Institutes of Health (Nih), con cui i ricercatori hanno identificato un nuovo tipo di test basato sul sangue, che misura i cambiamenti strutturali nelle proteine, fornendo maggiori informazioni rispetto ai normali esami. I risultati, pubblicati su 'Nature Aging', gettano luce anche su come la biologia dell'Alzheimer possa differire tra uomini e donne. "Questo lavoro introduce un approccio fondamentalmente nuovo, basato sul sangue, per la diagnosi e la stadiazione dell'Alzheimer", spiega Richard Hodes, direttore del National Institute on Aging (Nia), un istituto parte dei National Institutes of Health (Nih) statunitensi, che ha finanziato lo studio. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - TOMORROW/Alzheimer, allo studio nuovo test del sangue per diagnosi precoce Un test del sangue può superare la TAC nella diagnosi precoce dei tumoriUn semplice esame del sangue potrebbe, in futuro, anticipare la diagnosi di un tumore quando ancora non è visibile con una TAC. I risultati deludenti del più discusso test del sangue per la diagnosi precoce del cancroDopo un'ampia sperimentazione, "Galleri" non ha portato i risultati sperati, sollevando nuovi dubbi su questo approccio alla prevenzione Grail, la... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Alzheimer. Argomenti discussi: Un nuovo studio suggerisce un fattore di rischio nascosto di Alzheimer che colpisce gli americani più anziani. Alzheimer, allo studio esame del sangue per aiutare diagnosi precoceMilano, 9 set. (Adnkronos Salute) - C'è un filo rosso, un legame tra il declino cognitivo autoriferito e alcuni biomarcatori ematici, che potrebbe aprire la strada a un semplice esame del sangue per ... notizie.tiscali.it Uno studio rivela che esami del sangue per l'Alzheimer permettono di prevedere l'età in cui la malattia potrebbe causare sintomiI risultati sono promettenti, ma gli scienziati avvertono che questi test non sono ancora pronti per essere effettuati su persone altrimenti in salute ... lescienze.it