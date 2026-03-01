Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha commentato prima della partita contro la Cremonese. Ha detto che i giorni precedenti sono stati un po’ particolari e ha spiegato cosa dovranno fare durante l’incontro. Tomori ha condiviso alcune considerazioni sullo stato del gruppo e le sfide che li aspettano in questa occasione. La partita si svolgerà nel prossimo appuntamento di campionato.

Fikayo Tomori, difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 12:30 allo stadio 'Zini' di Cremona. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Ovviamente dopo una sconfitta i giorni seguenti sono un po' particolari, soprattutto dopo 24 partite senza perdere. Ma sapevamo che avevamo un'altra partita per correggere ciò che è stato fatto. Oggi è quella partita: dobbiamo reagire". "Ogni partita in questo campionato è difficile: dobbiamo stare focalizzati su ciò che dobbiamo fare, in fase offensiva e difensiva. Se facciamo le cose per bene possiamo dimostrare la nostra qualità. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Tomori prima di Cremonese-Milan: “Giorni un po’ particolari. Ecco cosa dovremo fare oggi”

Milan, Tomori: “Cremonese? Ogni partita è difficile. Dobbiamo reagire”Fikayo Tomori, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà...

Moretto su Tomori: “Il club. sta cercando di rinnovarlo. Il calciatore vuole proseguire al Milan”"Il difensore centrale del Milan, ne abbiamo già parlato ampiamente, è un nome che il club rossonero sta cercando di rinnovare.

Approfondimenti e contenuti su Cremonese Milan

Temi più discussi: Milan, le scelte di formazione in vista della Cremonese: in mezzo c'è Jashari; Cremonese-Milan: probabili formazioni e statistiche; Cremonese-Milan oggi in TV, dove vederla in TV e streaming: orario e probabili formazioni; Allegri verso Cremonese-Milan: A marzo ci siamo arrivati, anche discretamente bene. Si poteva fare qualcosa di meglio.

Milan, Tomori: Bisogna reagire dopo il ko col Parma, ecco cosa ci ha detto AllegriFikayo Tomori, difensore del Milan, è stato intervistato da DAZN prima del lunch match con la Cremonese: E' una partita difficile, sappiamo. tuttomercatoweb.com

Tomori a DAZN: Dobbiamo reagire forte per mantenere la posizione in classificaFikayo Tomori ha parlato a DAZN prima di Cremonese-Milan. Quanto è rischiosa questa partita? Ogni partita è difficile in questo campionato, sappiamo cosa fare. Dopo ... milannews.it

#Cremonese- #Milan, le formazioni ufficiali x.com

Le scelte di Cremonese-Milan! - facebook.com facebook