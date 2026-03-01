Milan Tomori | Cremonese? Ogni partita è difficile Dobbiamo reagire

Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista a 'DAZN' prima della partita contro la Cremonese, che si giocherà nella 27ª giornata di Serie A. Ha commentato che ogni incontro presenta difficoltà e ha sottolineato l’importanza di una reazione da parte della squadra. La partita è prevista per questa giornata e rappresenta un momento chiave per i rossoneri.

Fikayo Tomori, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 12:30 allo stadio 'Zini' di Cremona. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Quanto è rischiosa questa partita? "Ogni partita è difficile. Sappiamo cosa dobbiamo fare. Dobbiamo reagire dopo il Parma. Dobbiamo iniziare forte. Abbiamo questa mentalità per questa partita. La sconfitta col Parma? Oggi abbiamo una partita per correggere quanto fatto domenica. Dobbiamo reagire forte per mantenere la posizione in classifica. Allegri ci ha detto che nel calcio ci sono sconfitte che meritiamo o meno, ma abbiamo perso e dobbiamo reagire. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Tomori: “Cremonese? Ogni partita è difficile. Dobbiamo reagire” Formazioni ufficiali Cremonese-Milan: turnover per il derby? Questa la risposta di AllegriSono da poco ufficiali le formazioni di Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 12:30 allo... Formazioni ufficiali Cremonese Milan, le scelte di Nicola e Allegri per la sfida di Serie ALingard, colpo a sorpresa del Corinthians! Contratto annuale con opzione di rinnovo, le ultimissime André Milan, il ds del Corinthians svela: «Tutti... Tutto quello che riguarda Milan Temi più discussi: Milan, le scelte di formazione in vista della Cremonese: in mezzo c'è Jashari; Milan, per la Cremonese Jashari favorito a centrocampo. In difesa c’è De Winter; Milan le scelte di formazione in vista della Cremonese | in mezzo c' è Jashari. Cremonese-Milan, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVEDopo il successo per 2-1 alla prima giornata dello scorso 23 agosto, la Cremonese potrebbe vincere due match di fila contro il Milan per la prima volta in Serie A. Più in generale, i grigiorossi sono ... sport.sky.it Dove vedere Cremonese vs Milan in TV e streamingCremonese vs Milan saranno tra i protagonisti della 27° giornata di Serie A 2025/2026. Ecco quando inizia la partita e come vederla in streaming. tomshw.it Jashari: "L'inizio al Milan è stato difficile. Nelle ultime partite ho mostrato chi sono" x.com Forza Milan! - facebook.com facebook