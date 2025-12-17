Violenza sessuale e molestie sul lavoro sentenza storica a Parma | regista e teatro condannati a pagare 100mila euro

Una sentenza storica a Parma ha stabilito il risarcimento di 100mila euro per violenza sessuale e molestie sul lavoro, condannando un regista e un teatro coinvolti in un caso che ha suscitato grande attenzione. Il Tribunale del Lavoro ha riconosciuto i danni subiti da due studentesse durante un corso di alta formazione teatrale finanziato dalla Regione Emilia-Romagna.

Violenza sessuale e molestie su un palco teatrale e scatta il risarcimento da 100mila euro. Lo scorso novembre il Tribunale del Lavoro di Parma ha emesso una sentenza storica condannando un noto regista, e il teatro che lo ospitava, a risarcire i danni materiali a due studentesse che hanno frequentato un corso di alta formazione teatrale finanziato dalla Regione Emilia-Romagna. Sono Federica Ombrato e Veronica Stecchetti ad aver denunciato nel 2019 gli abusi subiti durante il corso tenutosi al Teatro Due di Parma, recandosi alla Casa delle donne sempre del capoluogo emiliano. Pratica poi presa in carica dai legali delle associazioni Differenza Donna e Amleta che hanno seguito il caso fino alla sentenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

