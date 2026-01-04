Due escursionisti infortunati sull' Etna doppio intervento del soccorso alpino a Piano Provenzana

Due escursionisti sono stati soccorsi nel pomeriggio di sabato a Piano Provenzana, sull’Etna, a causa di infortuni. Il soccorso alpino regionale della Sicilia è intervenuto con due operazioni coordinate per assistere gli escursionisti e garantire il loro trasferimento in sicurezza. L’intervento si è svolto sulla zona nord del vulcano, evidenziando l’importanza di adottare precauzioni durante le escursioni in ambienti montani.

Doppio intervento di soccorso nel primo pomeriggio di sabato a Piano Provenzana, sul versante nord dell'Etna, per il Servizio regionale Sicilia del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas).Il primo allarme è scattato quando la centrale operativa 118 di Catania ha richiesto.

