A Cortona la partenza della terza tappa della Tirreno Adriatico 2026

A Cortona, il 16 gennaio 2026, si svolgerà la partenza della terza tappa della Tirreno Adriatico 2026. La 61ª edizione della corsa ciclistica, nota come la Corsa dei Due Mari, farà ritorno nella città etrusca dopo 40 anni, con l’appuntamento previsto per l’11 marzo. Un evento che segna un momento importante nel calendario sportivo e che valorizza il patrimonio e il paesaggio della zona.

Arezzo, 16 gennaio 2026 – La 61^ edizione della Corsa dei Due Mari torna nella città etrusca dopo 40 anni l'11 marzo. La città di Cortona sarà una delle partenze di tappa della Tirreno Adriatico 2026. La notizia è stata ufficializzata questo venerdì 16 gennaio ad Ancona, durante la presentazione della corsa ciclistica nella sede della Regione Marche. Presenti a rappresentare la città il sindaco Luciano Meoni e l'assessore allo Sport Silvia Spensierati. La 61^ edizione della Corsa dei Due Mari vedrà Cortona protagonista come partenza della terza tappa, mercoledì 11 marzo.

La Tirreno-Adriatico torna nella città etrusca

