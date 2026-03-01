André è un nuovo giocatore del Milan, arrivato come possibile rinforzo per la prossima stagione. È un centrocampista che si distingue per la sua capacità di corsa e il tiro, caratteristiche che ricordano quelle di Fofana. Nel video condiviso si possono vedere alcune delle sue azioni in campo, mentre il club lavora per finalizzare l’accordo. La trattativa è in corso e il suo arrivo potrebbe essere il primo acquisto dei rossoneri in estate.

Calciomercato Milan, ieri sera la notizia: i rossoneri sarebbero vicinissimi a chiudere per André del Corinthians. Notizia riportata da ESPN Brasile e confermata poi da Fabrizio Romano. Ulteriore conferma arriva da 'La Gazzetta dello Sport': il brasiliano potrebbe arrivare per circa 15 milioni di euro più di 2 di bonus. Con il calciatore accordo quinquennale inferiore al milione di euro a stagione. André andrebbe a occupare uno dei due slot da extracomunitari e l'idea sarebbe nata da Geoffrey Moncada e dal gruppo scouting. Il Corinthians conserverebbe il 20% sulla rivendita. Si ma chi è André? Classe 2006 è altro circa 1,83 con il piede destro forte. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, chi è e come gioca André? Corsa, tiro. Ricorda Fofana | VIDEO

Leggi anche: Cremonese-Milan, probabili formazioni: ecco chi gioca a centrocampo tra Ricci, Fofana e Jashari

Il Milan a un passo da André, centrocampista brasiliano. Ecco come gioca e quanto costaUn centrocampista del 2006, con grande corsa, che tecnicamente deve ancora migliorare parecchio.

