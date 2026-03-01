MotoGP trionfo italiano in Thailandia con Marco Bezzecchi Marquez costretto al ritiro

In Thailandia, Marco Bezzecchi, al volante di un’Aprilia, ha conquistato la vittoria nel Gran Premio, mentre Marc Marquez è stato costretto al ritiro. La gara ha visto il pilota italiano superare gli avversari e ottenere il primo posto, dopo aver già subito una caduta nella Sprint Race di ieri. La corsa si è conclusa con il ritiro di Marquez.

Marco Bezzecchi, in sella all'Aprilia, vince il Gran Premio della Thailandia, riscattando così la caduta di ieri nella Sprint Race. Sul circuito di Chang, il pilota italiano ha preceduto al traguardo gli spagnoli Pedro Acosta (Ktm), al secondo posto, e Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), al terzo. Oltre al dominio di Bezzecchi sin dalla partenza, tutte le Aprilia si piazzano in top five. Jorge Martin e Ai Ogura, infatti, chiudono rispettivamente quarto e quinto. Nell'ordine, completano la top ten Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina), Brad Binder (Ktm), Franco Morbidelli (Ducati Pertamina), Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) e Luca Marini (Honda).