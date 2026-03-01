Tifosi con la canna da pesca e crioterapia nel frigobar | benvenuti allo stadio in Laos

Durante una partita della Lao League 1 a Vientiane, i tifosi presenti allo stadio hanno portato canne da pesca e crioterapia nel frigorifero, creando scene insolite sugli spalti. La partita si è svolta nel campo d'allenamento dello stadio della capitale, attirando l’attenzione per le atmosfere particolari e gli atteggiamenti dei supporter. La scena ha fatto parlare di sé tra chi ha assistito all’evento.

Alzi la mano quanti conoscono il nome della capitale del Laos. Buoni, non vale cercarla su Google. Ok, quelli che avevano dieci in geografia possono pure abbassarla. È Vientiane. Decisamente meno famosa e meno glamour come destinazione rispetto a Hanoi o Saigon (se preferite Ho Chi Minh City) ma col suo fascino, fatto di un'infinità di templi buddisti, di un mercato serale dove si trova di tutto a prezzi a dir poco stracciati, di un lungo fiume - il leggendario Mekong - con ristorantini all'aperto, e tanto street food da provare, con la giusta prudenza. La prima cosa che colpisce di Vientiane e del Laos in generale è il traffico....