Napoli-Roma buone notizie per i tifosi che andranno allo stadio con il trasporto pubblico

La partita Napoli-Roma ha portato buone notizie ai tifosi che si recheranno allo stadio con i mezzi pubblici, grazie all’ulteriore potenziamento dei servizi ferroviari. La società delle Ferrovie dello Stato ha intensificato le corse e aumentato le frequenze per facilitare gli spostamenti di migliaia di appassionati. Questa iniziativa mira a ridurre il traffico e migliorare la sicurezza, offrendo un’opzione comoda e sostenibile per chi assisterà all’incontro.

Regionale di Trenitalia, in accordo con Regione Campania e Comune di Napoli, farà circolare treni metropolitani della Linea 2 oltre il consueto orario di termine del servizio dopo il match Prosegue l’impegno del gruppo Ferrovie dello Stato per garantire la mobilità e incentivare l’uso dei mezzi pubblici durante i principali eventi sportivi e culturali. Regionale di Trenitalia, infatti, in accordo con Regione Campania e Comune di Napoli, farà circolare treni metropolitani della Linea 2 oltre il consueto orario di termine del servizio dopo il match Napoli-Roma, in programma domenica 15 febbraio alle ore 20.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Per il match Napoli-Chelsea di mercoledì 28 gennaio alle 21, Trenitalia, in collaborazione con Regione Campania e Comune di Napoli, potenzierà il servizio della Linea 2.

