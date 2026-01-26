Napoli-Chelsea buone notizie per i tifosi che andranno allo stadio con il trasporto pubblico

Per il match Napoli-Chelsea di mercoledì 28 gennaio alle 21, Trenitalia, in collaborazione con Regione Campania e Comune di Napoli, potenzierà il servizio della Linea 2. Saranno disponibili treni metropolitani in orario prolungato, offrendo un'opportunità di spostamento più agevole per i tifosi che utilizzeranno i mezzi pubblici per raggiungere lo stadio.

Regionale di Trenitalia, in accordo con Regione Campania e Comune di Napoli, farà circolare treni metropolitani della Linea 2 oltre il consueto orario di termine del servizio dopo il match Regionale di Trenitalia, in accordo con Regione Campania e Comune di Napoli, farà circolare treni metropolitani della Linea 2 oltre il consueto orario di termine del servizio dopo il match Napoli-Chelsea di Champions League, in programma mercoledì 28 gennaio alle ore 21.00 allo stadio Diego Armando Maradona. Complessivamente saranno 7 le corse metropolitane straordinarie, per un totale di 3.400 posti in più, in partenza dalla stazione di Napoli Campi Flegrei, di cui 5 in direzione Napoli San Giovanni-Barra e due in direzione Pozzuoli, che consentiranno un più agevole deflusso degli spettatori dall’impianto di Fuorigrotta.🔗 Leggi su Napolitoday.it

