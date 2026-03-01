Ti toglierò di qua in ogni modo Omicidio di Rogoredo parla il cugino di Mansouri | Cinturrino era ossessionato da lui

Il cugino di Mansouri ha raccontato che, da novembre fino all'omicidio di Rogoredo, Cinturrino era ossessionato da lui e parlava continuamente di due persone, Luca

Milano, 1 marzo 2026 – "Da novembre fino a quando è stato ucciso ogni volta che ci incontravamo ogni discorso che facevamo era sempre su questo Luca 'Corvetto' o Luca 'Martello'. Mio cugino aveva paura perché vedeva l'ossessione che aveva questo Luca su di lui. Anche quando finiva il lavoro andava a casa e tornava, anche la notte tardi per i fatti suoi, da solo". Omicidio Rogoredo, trasferiti gli altri poliziotti: “Carmelo era violento” ma da loro mai un alert. Gli strani silenzi in commissariato È la testimonianza, raccolta dal TG3, di Morad, cugino di Abderrahim Mansouri, ucciso il 26 gennaio dall'assistente capo di Polizia Carmelo Cinturrino, ora in carcere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

