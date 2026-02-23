Sparatoria a Rogoredo fermato l' agente Cinturrino per l' omicidio di Mansouri

È stato fermato stamane l'agente di polizia Carmelo Cinturrino, accusato dell'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, spacciatore della zona noto come "Zack", lo scorso 26 gennaio nel boschetto della droga a Rogoredo. Lo comunica la procura di Milano con una nota. "Nella mattinata odierna la Polizia di Stato ha eseguito il fermo di indiziato di delitto disposto dalla Procura della Repubblica di Milano nei confronti di Cinturrino Carmelo, Assistente Capo della Polizia di Stato, gravemente indiziato del reato di omicidio volontario ai danni di Mansouri". Si legge che il provvedimento "restrittivo si fonda sugli approfondimenti investigativi condotti dalla Squadra Mobile e dal Gabinetto Regionale Polizia Scientifica della Polizia di Stato, con il coordinamento dalla Procura della Repubblica, e in particolare sulle risultanze di sommarie informazioni testimoniali, interrogatori, analisi delle telecamere e dispositivi telefonici e accertamenti di natura tecnico scientifica, che hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’evento". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

