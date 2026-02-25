Omicidio di Rogoredo Cinturrino confessa | Ho sbagliato chiedo scusa ma nega di aver preteso il pizzo da Mansouri

Carmelo Cinturrino, l’assistente capo della Polizia fermato per l’ omicidio di Abderrahim Mansouri nel bosco di Rogoredo, ha confessato le sue responsabilità durante l’interrogatorio di convalida del fermo nel carcere di San Vittore a Milano. “Quando ho visto che Mansouri stava morendo, ho perso la testa”, ha ammesso il 41enne davanti al gip Domenico Santoro e al procuratore Marcello Viola. Le parole del poliziotto, riportate dal suo difensore Piero Porciani, rivelano il momento in cui la situazione gli è sfuggita di mano. “Dovevo essere quello che faceva osservare la legge, ho sbagliato. Chiedo scusa a tutte le persone che indossano la divisa: ho tradito la loro fiducia”, ha dichiarato Cinturrino rivolgendosi al suo avvocato prima dell’interrogatorio. Durante l’udienza, l’agente ha risposto a tutte le domande, fornendo la sua versione dei fatti. Ha ribadito di aver esploso il colpo per paura e di essersi sentito perso immediatamente dopo, consapevole delle conseguenze che attendono gli agenti coinvolti in sparatorie. 🔗 Leggi su Cultweb.it

