Thuram è in letargo non si trova più | il giudizio della Gazzetta

La Gazzetta dello Sport ha commentato la prestazione di Thuram, affermando che sembra irreperibile e in fase di inattività. Nel frattempo, Federico Dimarco si è distinto come il giocatore più efficace nell'incontro tra Inter e Genoa, avendo aperto le danze con una rete. La partita si è svolta con i nerazzurri protagonisti, mentre il laterale ha mostrato una buona incisività.

È Federico Dimarco il migliore in campo di Inter-Genoa. Il laterale nerazzurro ha aperto la partita con un gol di grande qualità, l'ennesimo di una stagione giocata su altissimi livelli, e ha impreziosito la sua prestazione con una serie di giocate che hanno dato ritmo e pericolosità alla manovra dell'Inter. La Gazzetta dello Sport non ha dubbi: voto 7,5 per Dimarco, decisivo e continuo. «Segna un altro gol fantastico, il sesto in campionato, e disintegra i malumori», scrive il quotidiano, sottolineando anche il sorriso di Arianna Fontana a bordo campo come simbolo di una serata positiva. Buone indicazioni arrivano anche da Mkhitaryan e Luis Henrique, entrambi premiati con un 6,5.