Dove si trova la statua più grande del continente Europeo | è più alta anche della Statua della Libertà
Alta 85 metri, La Madre Patria chiama! è la statua più alta d’Europa. Si trova a Volgograd ed è un simbolo della battaglia di Stalingrado e della memoria sovietica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
