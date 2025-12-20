Dove si trova la statua più grande del continente Europeo | è più alta anche della Statua della Libertà

Alta 85 metri, La Madre Patria chiama! è la statua più alta d’Europa. Si trova a Volgograd ed è un simbolo della battaglia di Stalingrado e della memoria sovietica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

