Dove si trova il castello più alto d'Italia una fortezza medievale sospesa a più di 1700 metri

Il Castello di Andraz, situato a 1776 metri di altitudine nelle Dolomiti, è il castello più alto d'Italia. Questa fortezza medievale, oggi museo, offre uno sguardo sulla storia di vescovi, guerre e paesaggi montani. Posizionato a Livinallongo del Col di Lana, rappresenta un importante patrimonio storico e naturale, visibile a chi desidera scoprire la storia e la bellezza delle alte quote italiane.

