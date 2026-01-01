Dove si trova il castello più alto d'Italia una fortezza medievale sospesa a più di 1700 metri
Il Castello di Andraz, situato a 1776 metri di altitudine nelle Dolomiti, è il castello più alto d'Italia. Questa fortezza medievale, oggi museo, offre uno sguardo sulla storia di vescovi, guerre e paesaggi montani. Posizionato a Livinallongo del Col di Lana, rappresenta un importante patrimonio storico e naturale, visibile a chi desidera scoprire la storia e la bellezza delle alte quote italiane.
Fortezza medievale e oggi museo che racconta di vescovi, guerre e Dolomiti, a 1776 metri il castello di Andraz domina Livinallongo del Col di Lana ed è il più alto d'Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
