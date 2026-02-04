Quando meno me lo aspetto è il nuovo album dei Tiromancino

Alex, frontman dei Tiromancino, annuncia il nuovo album, intitolato “Quando meno me lo aspetto”. In una intervista a Milano, spiega di aver deciso di lasciar perdere le aspettative e di seguire una strada diversa, più spontanea. Dice di aver fatto tutto da solo e di aver voluto un progetto che nascesse senza pressioni o schemi predefiniti.

Milano. «Mi sono concesso di non avere più aspettative e ho preso un’altra strada diversa dall’idea convenzionale di album, dove ho un ruolo marginale e che ha voluto nascere da solo, come suggerisce anche il titolo». Lo ha ammesso Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino, parlando del nuovo album “Quando meno me lo aspetto”, in arrivo il 6 febbraio prossimo. “Quando meno me lo aspetto” è il 14° album in studio della band, trainato dal singolo “Gennaio 2016” e dall’uscita in digitale, lo scorso 30 gennaio, di “Sto da Dio”. “Gennaio 2016” è una ballata intensa e dalla forte impronta cantautorale che s’inserisce perfettamente nel vasto repertorio di Federico Zampaglione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

I Tiromancino tornano sui palchi con il loro nuovo tour,

