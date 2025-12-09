Inarrestabile GIORGIA | il nuovo album G debutta al #1 della classifica album
Giorgia conquista nuovamente le classifiche con il suo nuovo album “G”, che debutta al primo posto della classifica album FIMI/NIQ, inclusi CD, vinili e musicassette. L'artista si conferma protagonista della scena musicale italiana, con il singolo “La cura per me” feat. che si posiziona al terzo posto tra i brani più ascoltati.
FIMINIQ, al #1 di quella cd-vinili-musicassette FIMINIQ, e al #3 della classifica singoli FIMINIQ, con "La cura per me" feat. Blanco. Arrivato a quasi tre anni di distanza dall'ultimo disco dell'artista, "G" rappresenta la Giorgia di oggi: non un vero e proprio concept album, ma un progetto che come unico fil rouge ha proprio Giorgia, che in questo nuovo capitolo ha deciso di rimettersi in gioco, ripartendo da sé stessa e dalla musica. L'album è uscito in versione CD e LP nero, oltre alle versioni in edizione limitata autografata LP trasparente, LP verde acqua e CD in esclusiva su Amazon.
