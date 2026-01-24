Recenti eventi a Minneapolis e in Texas hanno attirato l'attenzione sui casi di intervento delle autorità federali. Un agente ha ucciso un uomo immobilizzato in strada, mentre l’Ice ha deportato una bambina di due anni, figlia di un richiedente asilo ecuadoriano, non soggetto a espulsione. Questi episodi si aggiungono a un contesto complesso di procedure diimmigrazione e sicurezza, sollevando questioni sulla gestione delle situazioni di emergenza e tutela dei diritti umani.

Una bimba di due anni è stata arrestata assieme al padre a Minneapolis nel corso di una operazione anti immigrati da parte degli agenti federali dell'Ice. Entrambi sono stati subito trasferiti in una struttura di detenzione in Texas. Ne danno notizia i media di Minneapolis citando i legali che difendono gli immigrati e allegando anche la copia della richiesta di remissione in libertà. Il fermo dell'Ice fa seguito a quello che pochi giorni fa aveva colpito un bimbo di 5 anni anni che stava rientrando a casa dalla scuola. E la città del Minnesota nelle prime ore della giornata è stata teatro di un altro grave fatto di sangue: un gruppo di agenti federali (probabilmente della Border Patrol) ha catturato e malmenato un uomo in strada: una volta immobilizzato a terra l'uomo è stato bersaglio di alcuni colpi di pistola al petto. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Minneapolis, agente federale spara e uccide in strada un uomo immobilizzato. L'Ice deporta in Texas una bambina di due anni

Minneapolis, agente federale spara a un uomo e lo uccide. Il governatore Walz: “Trump fermi raid Ice”Un agente federale ha sparato e ucciso un uomo a Minneapolis, secondo quanto comunicato dal governatore del Minnesota, Tim Walz.

Minneapolis, il capo della polizia: “Agente federale spara e uccide un uomo”Il capo della polizia di Minneapolis, Brian O’Hara, ha confermato che un agente federale ha sparato e ucciso un uomo nella città.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Usa, ancora tensioni a Minneapolis: agente federale spara e ferisce un immigrato; Minneapolis, agente federale spara e ferisce un immigrato; Agente dell’ICE spara di nuovo a Minneapolis; Ancora proteste a Minneapolis, in una contromanifestazione anche uno dei graziati di a Capitol Hill - La ricostruzione dei vigili del fuoco.

Minneapolis, agente federale spara e uccide un uomo. Il governatore del Minnesota: «Trump fermi subito i raid dell'Ice»Gli agenti federali dell'immigrazione americana (Ice) hanno fermato una bambina di due anni e suo padre a Minneapolis e li hanno trasportati in Texas: lo scrive il Guardian citando gli atti del ... ilmessaggero.it

Minneapolis, agente ICE spara a sangue freddo a uomo durante l'arresto: video shockVideo diffusi mostrano agenti ICE che sparano a un uomo durante un’operazione a Minneapolis; cresce la tensione sulla condotta federale. la7.it

Venerdì 23 gennaio, migliaia di persone hanno marciato nel centro di Minneapolis, nonostante il freddo pungente, chiedendo che l'Immigration and Customs Enforcement (ICE) lasci il Minnesota. Il 7 gennaio un agente ICE ha ucciso a colpi d’arma da fuoco R - facebook.com facebook

A Minneapolis continuano le proteste dopo che un agente dell’ICE ha ucciso una manifestante. Il Pentagono ha ordinato a circa 1.500 soldati statunitensi di base in Alaska di prepararsi per un possibile dispiegamento in Minnesota. Il presidente Trump aveva x.com