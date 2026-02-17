Un padre transgender ha aperto il fuoco durante una partita di hockey in un liceo di Pawtucket, Rhode Island, causando due vittime e altri tre feriti. L’uomo, armato, ha fatto irruzione nel campo e ha sparato contro i presenti, lasciando dietro di sé una scena di caos e paura. La polizia è intervenuta rapidamente, ma le autorità devono ancora chiarire le motivazioni dietro questo gesto violento. I soccorritori hanno trasportato i feriti in ospedale, mentre la comunità si chiede come sia potuto succedere.

Un padre transgender ha ucciso ieri due persone e ne ha ferite altre tre durante una partita di hockey in un liceo a Pawtucket, nel Rhode Island. Poi si è suicidato sul posto puntandosi la pistola.Tutti i malcapitati erano suoi familiari stretti. Solo il giorno prima aveva minacciato di «impazzire» su X, ex Twitter, in una sfuriata a favore dei diritti trans. Dietro la sparatoria c’è una lunga storia di disturbi psicologici, conflitti familiari, invettive antisemite e retoriche a favore dei transessuali. In America divampa il dibattito: secondo molti conservatori c’è una correlazione tra trans e violenza. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Un'altra strage: travestito spara e uccide due persone

Strage in un liceo canadese, una donna spara e poi si uccide: 9 morti e 27 feriti, di cui due gravi. Il premier Carney: «Sono devastato»Una sparatoria ha sconvolto un liceo in Canada, lasciando a terra nove studenti morti e 27 feriti, di cui due in gravi condizioni.

Strage in un liceo canadese, una donna spara e poi si uccide: 9 morti e 27 feritiUna sparatoria in un liceo canadese ha provocato la morte di nove persone e il ferimento di altre 27.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.