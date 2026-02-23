La Massese a testa alta contro la Lucchese | Vogliamo il sesto risultato utile consecutivo

La Massese ha ottenuto un risultato positivo contro la Lucchese, grazie alla determinazione della squadra. La vittoria deriva dall'impegno degli atleti nel mantenere alta la concentrazione e dalla strategia adottata dall'allenatore. La squadra punta a conquistare il sesto risultato utile consecutivo, cercando di migliorare la propria posizione in classifica. La partita si è conclusa con un successo che dà fiducia e stimoli per le prossime sfide. La formazione ha dimostrato di voler continuare su questa strada.

Con la sconfitta del Castelnuovo Garfagnana e il pareggio del Real Forte Querceta aumentano i rimpianti della Massese. Nonostante l’aver schiacciato per tutti i novanta minuti la Sestese nella propria metà campo, i bianconeri non sono riusciti ad ottenere quella vittoria che avrebbe portato a quota 29 punti, abbastanza per entrare in zona salvezza visti i risultati di ieri delle dirette concorrenti. I ragazzi di Pantera si devono invece accontentare di una buona prestazione e di un solo punto, che li fa salire ad appena 27 ad una lunghezza dai garfagnini, sconfitti 2-1 a Montespertoli e primi ‘delle salve’, e a 3 dai versiliesi, usciti con un buono 0-0 dal campo dello Sporting Cecina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Serie C: Audace Cerignola, un baluardo difensivo ferma il Catania capolista. Sesto risultato utile consecutivo.L'Audace Cerignola ferma il Catania capolista con uno 0-0 che vale oro.

Pianese, ottavo risultato utile consecutivo contro la TorresLa Pianese ha ottenuto il suo ottavo risultato utile consecutivo dopo aver pareggiato 1-1 contro la Torres.

Massese Bentornato Mapelli: Sapremo rialzare la testaLa Massese domenica ha ritrovato un Matteo Mapelli voglioso e finalmente titolare. Il nuovo tecnico Paolo Pantera ha detto apertamente di voler tornare a puntare su di lui. Il mister ci ha fatto ... lanazione.it

La Massese sbatte contro il muro della Sestese. Apuani poco incisivi negli ultimi sedici metriNell’anticipo di campionato occasione sprecata dai bianconeri al termine di un confronto che ha regalato poche emozioni ... msn.com

