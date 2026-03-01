Tesla Model Y a 7 posti aperti gli ordini per l' Italia | autonomia prezzi e versioni

La casa automobilistica statunitense ha annunciato che sono aperti gli ordini per la versione a sette posti del suo SUV elettrico. La versione, denominata Premium, è ora disponibile in Italia con diverse configurazioni e prezzi. La vettura offre un'autonomia che varia in base alle versioni e rappresenta una novità nel segmento dei veicoli elettrici con sette posti.

Si arricchisce della Model Y Premium Long Range a trazione integrale (Awd) con configurazione a sette posti la gamma italiana della casa americana di proprietà di Elon Musk. Dopo aver introdotto, in un primo momento, questa variante Xxl solamente in alcuni mercati selezionati (fra cui gli Stati Uniti), il marchio di Austin ha confermato l'apertura degli ordini anche per l'Europa a partire dal 26 febbraio 2026. Gli esemplari destinati al Vecchio Continente verranno prodotti all'interno della Gigafactory di Berlino, con le prime consegne che sono previste per il prossimo mese di aprile. Il prezzo di listino parte da 55.490 euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tesla Model Y a 7 posti, aperti gli ordini per l'Italia: autonomia, prezzi e versioni Leggi anche: Lexus Rz, aperti gli ordini per l'Italia: prezzi e versioni Renault Twingo E-Tech Electric: aperti gli ordini della versione Evolution. Dati e prezziSe il debutto della Renault Twingo nel 1992 aveva rappresentato una rivoluzione nel mondo delle utilitarie, il lancio della sua versione elettrica a... Tesla Model Y Standard: Cosa NON Ti Dicono | Recensione Completa, Ricarica e Consumi Contenuti e approfondimenti su Tesla Model. Temi più discussi: Arriva la Tesla Model Y a 7 posti: autonomia, prezzi e ordini della nuova Premium Long Range | Quattroruote.it; La Tesla Model Y a 7 posti arriva in Italia; La Tesla Model Y a 7 posti arriva in Italia: per una famiglia numerosa, ma pesante sul portafoglio; Tesla Model Y a 7 posti sbarca in Italia: autonomia, prezzi e novità. Tesla bonus Italia: prezzi abbassati di 3.000 euro per Model 3 e Model YCi si aspetta un altro click day da record dopo l'annuncio del Tesla bonus che abbassa il listino di Model 3 e Model Y, entrambe in versione a trazione posteriore, di ben 3.000 euro. Un'offerta ... gazzetta.it Tesla, da Model 3 a Model Y. Non solo un'auto, ma un'esperienza di guida elettricaAbbiamo provato la Tesla model 3 a trazione posteriore, che dichiara un’autonomia di 554 km (WLTP con cerchi Photon da 18) o 513 km (WLTP con cerchi Nova da 19). L’abbiamo guidata sia in città che ... tg24.sky.it La Tesla Model Y a 7 posti arriva in Italia Prodotta a Berlino, offre 600 km di autonomia e un volume di carico fino a 2.094 litri. Già ordinabile con prezzi a partire da 55.490 euro e consegne previste per aprile 2026. #teslamodely - facebook.com facebook Tesla Model 3: "nuova" versione, vecchie conferme. Prima prova su strada | Video x.com