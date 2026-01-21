Lexus Rz aperti gli ordini per l' Italia | prezzi e versioni

Sono aperti gli ordini per la Lexus Rz in Italia, disponibile da gennaio 2026. La gamma comprende tre versioni: Rz 350e Executive a trazione anteriore, Rz 500e Luxury e Rz 550e F-Sport, entrambe a trazione integrale. Un’opzione elettrica che si inserisce nel segmento dei SUV di lusso, offrendo diverse configurazioni per soddisfare le esigenze di diversi utenti. Di seguito, i dettagli sui prezzi e le caratteristiche di ciascuna versione.

Il nuovo Lexus Rz è ora arrivato sul mercato italiano. Il marchio giapponese ha infatti rinnovato la gamma del proprio Suv elettrico e con l'inizio del 2026 sono stati così aperti gli ordini nel nostro Paese. Su questa vettura, piacevole e facile da guidare, ci sono stati importanti aggiornamenti sia sulla capacità della batteria che sulla potenza del motore. Possiamo trovare dunque prestazioni migliorate e un'efficienza superiore, oltre a nuove tecnologie di elettrificazione, che si riflettono in un'autonomia più ampia e in tempi di ricarica del veicolo più rapidi. Inoltre, il nuovo Rz è anche il primo modello di Lexus con un sistema steer-by-wire, ovvero un volante senza alcun collegamento meccanico tradizionale, che riesce a offrire una guida più intuitiva, fluida e precisa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

