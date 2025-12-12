Isla Fisher ricorda Sophie Kinsella | Il mio cuore è spezzato e anche se non ci incontreremo più la tua luce e la tua magia vivono nei tuoi incredibili personaggi

Vanityfair.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Isla Fisher rende omaggio a Sophie Kinsella, ricordando con affetto la scrittrice e il personaggio di Becky Bloomwood, interpretato dall'attrice nel 2009 nel film

L’attrice nel 2009 ha interpretato Becky Bloomwood nell’adattamento cinematografico di I love shopping. Vanityfair.it

