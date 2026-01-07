Spara una raffica di colpi di pistola a salve in piazza la notte di Natale | denunciato un 27enne

Nella notte di Natale a Vimercate, un 27enne è stato denunciato dai carabinieri per aver sparato una raffica di colpi di pistola a salve in piazza. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’identificazione e alla segnalazione dell’uomo, che ha agito senza autorizzazione. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i cittadini e richiama l’attenzione sull’importanza del rispetto delle norme di sicurezza.

I carabinieri hanno denunciato un 27enne che la notte di Natale a Vimercate (Monza) ha esploso una raffica di colpi di pistola a salve in aria. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Spara con una pistola a salve in una piazza piena di gente: 27enne denunciato Leggi anche: Spari con una pistola a salve nella notte di Natale. Minorenne denunciato dalla Polizia Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. A 14 anni spara dal balcone di casa la notte di Capodanno: «Buon anno, tranne agli infami». La raffica di colpi e la denuncia; Paura e follia in via Mazzini: spara con la pistola per festeggiare il nuovo anno. Spara una raffica di colpi di pistola a salve in piazza la notte di Natale: denunciato un 27enne - I carabinieri hanno denunciato un 27enne che la notte di Natale a Vimercate (Monza) ha esploso una raffica di colpi di pistola a salve in aria ... fanpage.it

Spara con la pistola a Capodanno, ragazzino filmato sul balcone - Un ragazzino è stato filmato mentre dal balcone spara alcuni colpi di pistola, probabilmente a salve, nella notte di Capodanno a Taranto. internapoli.it

Spara colpi in aria a Capodanno davanti a un negozio e pubblicano il video sui social: denunciati due uomini di 53 e 39 anni - I carabinieri di Todi hanno denunciato in stato di libertà due residenti del territorio, un uomo italiano di 53 anni e un cittadino cinese di 39 anni, per aver sparato colpi in aria nella notte di Cap ... corrieredellumbria.it

Sparane 5 è un gioco della categoria kidults che mette alla prova i ragazzi dai 12 anni in su e gli adulti. L’obiettivo del gioco è sparare una raffica di 5 risposte esatte alle domande proposte in soli 30 secondi. Una bella sfida, vero Metti alla prova te stesso e - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.