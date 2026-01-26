Milano polizia spara a un giovane armato | morto 20enne Impugnava una pistola a salve

A Milano, un giovane di 20 anni è deceduto oggi in via Giuseppe Impastato, zona Rogoredo. La polizia ha aperto il fuoco dopo che l’individuo, armato di una pistola a salve, ha rappresentato una minaccia. L’intera vicenda si è svolta poco prima delle 18, coinvolgendo il confine tra Milano e San Donato Milanese. La vicenda è ancora in fase di chiarimento, e le autorità stanno conducendo le indagini.

Milano, 26 gennaio 2026 – Un giovane di vent'anni di origini nordafricane è morto oggi, poco prima delle 18, in via Giuseppe Impastato a Milano, in zona Rogoredo, al confine con il Comune di San Donato Milanese e a ridosso del campo nomadi. La strada costeggia le recinzioni della ferrovia e finisce in un'area coperta da vegetazione incolta, in una delle aree abitualmente frequentate dai pusher di eroina e dai loro clienti tossicodipendenti. Milano, polizia spara: muore ragazzo di 20 anni Dalle prime informazioni, il giovane sarebbe stato ucciso nel corso di una sparatoria. Pare che il nordafricano impugnasse una pistola a salve, probabilmente una riproduzione di una semiautomatica Beretta 92.

