Terremoto in Toscana | scossa di 2.5 gradi a Massarosa Avvertita anche a Viareggio

Nella serata di oggi, 1 marzo 2026, è stato registrato un terremoto di magnitudo 2.5 a circa cinque chilometri a sud-est di Massarosa, in provincia di Lucca. La scossa è stata avvertita anche a Viareggio, provocando momenti di paura tra i residenti. L’evento sismico si è verificato alle 19:22 e è stato confermato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

MASSAROSA (LUCCA) – Paura nella serata di oggi, 1 marzo 2026, in provincia di Lucca. Un terremoto di magnitudo 2.5 è stato registrato dall'Ingv alle 19:22 a 5 chilometri a sud-est di Massarosa, in provincia di Lucca. L'evento sismico è stato localizzato a una profondità di 6 chilometri. La scossa è stata avvertita distintamente in varie aree delle province di Lucca e Pisa, soprattutto nei comuni più vicini all'epicentro come Massarosa, Vecchiano e Viareggio. Le segnalazioni dei cittadini sono arrivate pochi minuti dopo la scossa, complice anche la bassa profondità del sisma, che tende a renderlo più percepibile dalla popolazione.

