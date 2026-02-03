Terremoto scossa di magnitudo 5.8 | avvertita anche molto lontano

Questa notte un terremoto di magnitudo 5.8 ha colpito duramente alcune zone del paese. La terra ha tremato improvvisamente, facendo vibrare vetri e lampadari anche a distanza. Molti hanno avuto paura, pensavano fosse l’ultima scossa. La paura è stata tanta, e ancora si cercano di capire i danni e le eventuali conseguenze.

È uno di quei momenti che gelano il sangue: la notte improvvisamente diventa troppo lunga, i vetri vibrano, i lampadari ondeggiano e per qualche secondo ti chiedi solo una cosa: "Sta finendo?". In molte zone la gente è rimasta immobile, in ascolto, con la stessa identica paura addosso. >> Lutto devastante per il cantante famoso: morta la nipotina di 10 mesi i mesi. L'annuncio choc La scossa è arrivata quando ormai la giornata sembrava chiusa, e invece ha riaperto tutto: ansia, telefonate, messaggi, occhi puntati agli aggiornamenti. Perché il punto non è solo quanto forte, ma quanto lontano può farsi sentire un terremoto quando la terra decide di muoversi.

