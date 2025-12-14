Maria Cristina di Savoia in un libro la storia della sfortunata regina di Napoli che fu dalla parte degli ultimi

Maria Cristina di Savoia, regina di Napoli, è al centro di un libro che ripercorre la sua vita segnata da sventura e fede. Figlia di re e sposa di un sovrano, ha affrontato il suo destino con consapevolezza e gioia, guidata dalla volontà divina. La sua esistenza si intreccia con un percorso di dedizione e spiritualità, affrontando le sfide imposte dal suo ruolo e dalla Provvidenza.

Maria Cristina di Savoia è stata “una donna capace di comprendere la propria vita alla luce della volontà di Dio e di percorrere con gioia il sentiero per lei tracciato dalla Provvidenza: nata figlia di re, destinata a sposare un re, si dispose ad abbracciare un progetto di vita che probabilmente non era il suo, incline com’era alla vita ritirata e finanche alla contemplazione”. A parlare così della terz’ultima regina consorte del Regno delle due Sicilie è il cardinale Marcello Semeraro, Prefetto del Dicastero delle Cause dei santi, nella prefazione al libro “Maria Cristina di Savoia”, di Luciano Regolo, per le edizioni Ares. Ildenaro.it La venerabile Maria Cristina di Savoia, regina oscurata dalla ragion di Stato - Vogliamo cominciare, magari per scherzo, a tirare le fila e le somme del celebratissimo centocinquantenario dell’Unità d’Italia? avvenire.it Maria Cristina di Savoia è beata - La Regina delle Due Sicilie Maria Cristina, nata Savoia ma moglie di Ferdinando II di Borbone e madre di Francesco II, è stata proclamata beata nel corso di una cerimonia ... ansa.it Ricordate Maria Cristina Gallo? Poco o nulla è cambiato - facebook.com facebook

LA REGINELLA SANTA || Maria Cristina di Savoia

