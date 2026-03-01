Terni Alessandro Gentiletti | Nomi autorevoli per vincere le amministrative Ricostruiamo il campo progressista

Ad aprile, Alessandro Gentiletti ha ripreso il comando di Terni Valley, l’associazione locale molto attiva, sostituendo Federica Burgo. La sua scelta mira a rafforzare il campo progressista in vista delle prossime amministrative, con l’obiettivo di coinvolgere nomi autorevoli e consolidare un’alleanza politica nel territorio. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda un ritorno alla guida di un gruppo già noto nel panorama locale.

Il presidente di Terni Valley torna in campo: “Proposta politica che non faccia vergognare i cittadini ma li renda orgogliosi” Un ritorno alla guida di un’associazione molto attiva nel territorio. Nei giorni scorsi Alessandro Gentiletti è tornato al timone di Terni Valley, raccogliendo il testimone di Federica Burgo. Nella scorsa consiliatura aveva ricoperto il ruolo di capogruppo di Senso Civico, dando vita a un’opposizione intransigente. Al termine del mandato, dopo colloqui serrati con le altre forze di centrosinistra, ha preferito compiere un passo indietro, constatando la mancata unità delle componenti progressiste. In questi due anni e mezzo è rimasto a osservare da fuori palazzo Spada. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Nuovo ospedale di Terni, Alessandro Gentiletti: "Importantissimo andare a battere i pugni e discutere pubblicamente sui tavoli regionali"“Il forte e acceso confronto di oggi a livello istituzionale fra Terni e la Regione sul nuovo ospedale è un fatto positivo.

Terni Valley, Alessandro Gentiletti al timone dell’associazione: “La città unita ce l’ha sempre fatta”. Tutti gli elettiUn direttivo rinnovato per l’associazione Terni Valley, a seguito della scadenza naturale del mandato di Federica Burgo.

Argomenti discussi: Terni, il ‘Patto Avanti’ sul Bandecchi 2.0: Regolamento di conti interno. Scelta fatta sulla pelle dei cittadini.

Terni, disco verde alla giunta Bandecchi bis. Entrano 4 nuovi assessori. Vicesindaco l'ex arbitro TagliaventoIl primo cittadino ha convocato i consiglieri comunali di maggioranza a cui ha presentato il nuovo esecutivo di palazzo Spada ... corrieredellumbria.it

Terni, presidio silenzioso per Aleksej Navalny in piazza della RepubblicaUn presidio silenzioso per Aleksej Navalny, per la libertà, per i diritti individuali. L’hanno organizzato l’avvocato Alessandro Gentiletti, lo scrittore e giornalista Andrea Giuli, il segretario ... ilmessaggero.it