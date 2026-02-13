Terni Valley Alessandro Gentiletti al timone dell’associazione | La città unita ce l’ha sempre fatta Tutti gli eletti

Alessandro Gentiletti è stato scelto come nuovo presidente dell’associazione Terni Valley, dopo che il mandato di Federica Burgo è scaduto, portando a un rinnovo del direttivo.

Un direttivo rinnovato per l’associazione Terni Valley, a seguito della scadenza naturale del mandato di Federica Burgo. Torna alla guida Alessandro Gentiletti, uno dei suoi fondatori e suo primo presidente. Sono stati eletti come vicepresidente Jacopo Borghetti, come tesoriere Valerio Guidarelli e come segretaria Cristiana Petrignani. La presidente uscente Federica Burgo ha dichiarato: “Nel corso di questi tre anni l’associazione ha attraversato una fase di riorganizzazione, in seguito agli eventi delle ultime elezioni amministrative. Terni Valley ha mantenuto fissa la bussola in questi anni e preservato il suo spirito originario e la sua forza innovatrice.🔗 Leggi su Ternitoday.it

