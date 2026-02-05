Nuovo ospedale di Terni Alessandro Gentiletti | Importantissimo andare a battere i pugni e discutere pubblicamente sui tavoli regionali

Questa mattina a Terni si è svolto un confronto acceso tra rappresentanti della città e la Regione sul nuovo ospedale. Alessandro Gentiletti ha sottolineato che è importante non restare in silenzio e discutere pubblicamente sui tavoli regionali. L’aria si è fatta tesa, ma l’obiettivo è portare avanti le esigenze di Terni. La discussione continua, ma l’attenzione resta alta.

“Il forte e acceso confronto di oggi a livello istituzionale fra Terni e la Regione sul nuovo ospedale è un fatto positivo. Andare a battere i pugni e discutere pubblicamente sui tavoli regionali è importantissimo. Spiace che non abbiano aderito tutte le forze politiche ternane ma abbiano.🔗 Leggi su Ternitoday.it Approfondimenti su Terni Regione Nuovo ospedale Terni, Stefano Bandecchi: "Dalla Regione uno sgarro istituzionale infinito. Sui progetti che saranno presentati nessuna vera novità" Durante una lunga conferenza stampa, il sindaco Stefano Bandecchi ha espresso forte disappunto riguardo alla gestione regionale del nuovo ospedale di Terni, definendo lo sgarro istituzionale come infinito e sottolineando l'assenza di vere novità nei progetti presentati. Nuovo ospedale di Terni, la “mappa” delle polemiche: “Giunta regionale fasciocomunista” L'incontro previsto per il 20 dicembre a Terni si concentra sulla presentazione dello studio per individuare le aree idonee alla costruzione del nuovo ospedale. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Terni Regione Argomenti discussi: Il nuovo ospedale di Terni fermo, va avanti quello di Narni-Amelia; Studio sulle cinque aree idonee alla localizzazione del nuovo ospedale; Nuovo ospedale di Terni, settimana di ‘fuoco’: Guardiamo al lungo periodo e al diritto alla salute dei cittadini; Nuovo ospedale di Terni, confronto politico sul futuro del progetto. Nuovo ospedale Terni, altro sit-in in Regione. Bandecchi: «Ci sentiamo trattati da schifo»Altro sit-in del sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, e di alcuni cittadini ternani sotto il palazzo della Regione a Perugia per il nuovo ospedale della Conca. Bandecchi e compagni sono arrivati nel c ... umbria24.it Nuovo ospedale Terni, Bandecchi: «Ci pensa il Comune». Proietti lo frena e apre al confrontoChi fa da sé fa per tre è il motto del sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, che questa volta in Regione a Perugia è stato fatto entrare, insieme ad una delegazione di manifestanti, ed è stato ascolt ... umbria24.it Alessandro Gentiletti - Consigliere Comunale Terni facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.