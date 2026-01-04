La sfida tra Ternana e Livorno apre il calendario 2026 delle due squadre, con calcio d'inizio alle 20.30. Si tratta di un incontro importante per entrambe, con particolare attenzione alla trequarti, dove Durmush e Orellana si contendono il ruolo di punta offensiva. Ecco tutte le ultime notizie dai campi e le probabili formazioni, per un'analisi approfondita di questa partita.

Il match tra Ternana-Livorno inaugura il 2026 di entrambe le formazioni (ore 20.30 il fischio di inizio). I rossoverdi sono attesi da un mese di gennaio di ‘fuoco’ tra campionato e semifinali di Coppa Italia (14 e 28 contro il Potenza). Il tecnico Fabio Liverani rinuncia a Meccariello e non potrà. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - Ternana-Livorno, ultime dai campi e probabili formazioni: volata tra Durmush ed Orellana sulla trequarti

Leggi anche: Pianese-Ternana, ultime dai campi e probabili formazioni: corsa a tre sulla trequarti

Leggi anche: Ternana-Giugliano, ultime dai campi e probabili formazioni: volata in attacco tra Pettinari e Dubickas

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ternana-Livorno, ultime dai campi e probabili formazioni: volata tra Durmush ed Orellana sulla trequarti; Livorno, a Terni il primo impegno del 2026: le scelte di Venturato; Ternana, parola al campo: ecco il Livorno: Segnali positivi. Fondamentale l’approccio; Ternana, mercato all’orizzonte e Fere in campo. La prima del 2026 è contro il Livorno.

Pronostico Ternana vs Livorno – 4 Gennaio 2026 - La sfida di Serie C tra Ternana e Livorno, in programma il 4 Gennaio 2026 alle 20:30 allo Stadio Libero Liberati, rappresenta un crocevia importante per ... news-sports.it