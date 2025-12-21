Pianese-Ternana ultime dai campi e probabili formazioni | corsa a tre sulla trequarti

Ultimo impegno del 2025 per Pianese-Ternana, nel match pomeridiano di domenica 21 dicembre (ore 14.30). I rossoverdi affrontano una compagine reduce da quattro risultati utili consecutivi che naviga nelle medesime acque Play off. I bianconeri potrebbero ripresentare lo stesso undici della scorsa.

Pianese-Ternana: probabili formazioni, diretta tv e orario d’inizio - Questo l’obiettivo che si è prefissata di raggiungere la Ternana oggi a Pian Castagnaio quando alle 14:30 inizierà la sfida contro la Pianese ... ternananews.it

Ternana, Liverani non si fida della Pianese: "Squadra solida e in forma, stiamo attenti" - Recuperano Martella e Pettinari, tanti tifosi al seguito ... lanazione.it

Ternana, Liverani: “Contro la Pianese per continuare a scalare la classifica” facebook

Ternana, la gara con la Pianese affidata all’arbitro Francesco D’Eusanio di Faenza x.com

