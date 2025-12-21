Pianese-Ternana ultime dai campi e probabili formazioni | corsa a tre sulla trequarti

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ultimo impegno del 2025 per Pianese-Ternana, nel match pomeridiano di domenica 21 dicembre (ore 14.30). I rossoverdi affrontano una compagine reduce da quattro risultati utili consecutivi che naviga nelle medesime acque Play off. I bianconeri potrebbero ripresentare lo stesso undici della scorsa. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

pianese ternana ultime dai campi e probabili formazioni corsa a tre sulla trequarti

© Ternitoday.it - Pianese-Ternana, ultime dai campi e probabili formazioni: corsa a tre sulla trequarti

Leggi anche: Ternana-Pineto, ultime dai campi e probabili formazioni: ballottaggio in mediana per i rossoverdi

Leggi anche: Ternana-Bra, ultime dai campi e probabili formazioni: ballottaggio per l’attacco rossoverde

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La Ternana domani sul campo della Pianese. Obiettivo: pensare solo al gioco e a fare punti; Liverani prima della Pianese: Voglio una Ternana affamata e che faccia la prestazione; Perugia e Ternana in campo domenica, le ultime; La Pianese saluta il 2025 con la sfida alla Ternana.

pianese ternana ultime campiPianese-Ternana, ultime dai campi e probabili formazioni: corsa a tre sulla trequarti - I rossoverdi affrontano una compagine reduce da quattro risultati utili consecutivi che naviga n ... today.it

pianese ternana ultime campiPianese-Ternana: probabili formazioni, diretta tv e orario d’inizio - Questo l’obiettivo che si è prefissata di raggiungere la Ternana oggi a Pian Castagnaio quando alle 14:30 inizierà la sfida contro la Pianese ... ternananews.it

pianese ternana ultime campiTernana, Liverani non si fida della Pianese: "Squadra solida e in forma, stiamo attenti" - Recuperano Martella e Pettinari, tanti tifosi al seguito ... lanazione.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.