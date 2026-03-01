Tentato omicidio di un 14enne sul bus | arrestato un minore

La polizia di Stato ha arrestato un minore sospettato di aver tentato di uccidere un 14enne durante un episodio avvenuto sabato sera su un bus Amt della linea 7 nella zona di Rivarolo, a Genova. L’intervento degli agenti ha portato all’individuazione del presunto responsabile, coinvolto nel fatto accaduto nel quartiere. La dinamica dell’accaduto e l’identità del minore non sono state rese note.

È stato individuato dalla polizia di Stato il presunto autore del tentato omicidio avvenuto sabato sera a bordo di un bus Amt della linea 7, nel quartiere genovese di Rivarolo.Si tratta di un minorenne, rintracciato nella stessa serata di ieri e arrestato dalla squadra mobile e l'Upgsp.