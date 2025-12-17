Accoltellamento di Halloween per il 14enne l' accusa è di tentato omicidio Indagati altri due minori

Durante la notte di Halloween a Riccione, un 14enne è stato accusato di tentato omicidio dopo aver accoltellato un coetaneo durante una rissa. Indagati anche altri due minorenni, coinvolti nelle indagini condotte dalla Procura dei Minori di Bologna. L'episodio ha suscitato grande attenzione sulla violenza tra giovani e sulla sicurezza durante le festività.

Accoltellamento di Halloween a Riccione, per la Procura è tentato omicidio - Un fatto grave sul quale sta indagando la Procura dei Minori di Bologna, che ha riqualificato l'ipotesi di reato in ten ... msn.com

Licenza revocata al circolo dopo la notte di Halloween - facebook.com facebook

