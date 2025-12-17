Accoltellamento di Halloween per il 14enne l' accusa è di tentato omicidio Indagati altri due minori
Durante la notte di Halloween a Riccione, un 14enne è stato accusato di tentato omicidio dopo aver accoltellato un coetaneo durante una rissa. Indagati anche altri due minorenni, coinvolti nelle indagini condotte dalla Procura dei Minori di Bologna. L'episodio ha suscitato grande attenzione sulla violenza tra giovani e sulla sicurezza durante le festività.
Dovrà rispondere di tentato omicidio il 14enne che, la sera di Halloween a Riccione, accoltellò un coetaneo nel corso di una rissa per la quale sono indagati dalla Procura dei Minori di Bologna altri due giovanissimi individuati dagli inquirenti nel corso delle indagini. Il primo, difeso. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Aggressione di Halloween. L’accusa si aggrava, ora è tentato omicidio - Tre 14enni riccionesi nel mirino della Procura dei minori: due rispondono dei fendenti, un terzo è accusato di aver aiutato a occultare l’arma. msn.com
Accoltellamento di Halloween a Riccione, per la Procura è tentato omicidio - Un fatto grave sul quale sta indagando la Procura dei Minori di Bologna, che ha riqualificato l'ipotesi di reato in ten ... msn.com
