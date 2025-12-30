Un giro di finti rimborsi su prodotti difettosi per rimpolpare lo stipendio | così un direttore di supermarket ha raggirato la direzione

Un direttore di supermarket ha utilizzato una pratica fraudolenta per aumentare il proprio stipendio, simulando richieste di rimborso per prodotti difettosi. Attraverso questa strategia, ha ottenuto denaro contante senza il consenso della direzione, sfruttando la fiducia riposta nel suo ruolo. L’episodio evidenzia come alcune persone possano approfittarsi delle procedure di rimborso per scopi personali, mettendo a rischio l’integrità aziendale.

Porto Mantovano (Mantova), 30 dicembre 2025 – La tecnica è nota e collaudata. Fingere delle richieste di rimborso per prodotti difettosi e ottenere così del denaro contante a mo’ di rimborso all’insaputa della direzione, che ovviamente conta sulla buona fede del proprio manager che avalla la richiesta. È quanto escogitato dal direttore di un supermarket 41enne della grande distribuzione, che in questo modo è riuscito, l’estate scors a in poco più di un mese, a mettersi in tasca una piccola ma interessante cifra di 3.200 euro. Mantova, la truffa “irlandese” dell’asfalto. La buca riparata dai finti operai, poi la fattura triplicata: “Se non paghi finisce male. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

