Atp Acapulco Cobolli batte Tiafoe e vince il torneo

Flavio Cobolli, tennista italiano al numero 20 del ranking, si è aggiudicato il torneo ATP 500 di Acapulco battendo in finale lo statunitense Frances Tiafoe, che occupa la posizione numero 28 nel ranking mondiale. La partita è durata poco più di due ore e si è conclusa con due set, 7-6 (7-4) e 6-4.

(Adnkronos) – L’azzurro Flavio Cobolli, numero 20 del ranking, ha vinto il torneo Atp 500 di Acapulco, battendo in finale lo statunitense Frances Tiafoe, numero 28 del mondo, in due set con il punteggio di 7-6 (7-4) 6-4 in 2 ore e nove minuti di gioco. A 23 anni, Cobolli conquista così il terzo titolo in carriera dopo Amburgo e a Bucarest. “Sin da bambino sognavo questo momento – ha dichiarato Cobolli durante la premiazione -. Questo tipo di torneo, giocare sul campo centrale con il pubblico che fa il tifo per me. Sono molto orgoglioso, non solo per me, ma anche per le persone che lavorano per me: mio padre, la mia famiglia, tutto il mio team”. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

