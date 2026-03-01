Teneva sveglio il quartiere Il gallo è stato portato via

Un gallo che cantava incessantemente nel quartiere Andrea Costa ha disturbato i residenti per giorni. La polizia locale è intervenuta e ha recuperato l’animale, che è stato successivamente affidato alla Lipu, la Lega italiana protezione uccelli. Il volatile era stato portato via dal suo proprietario prima dell’arrivo delle autorità.

Portato in salvo il gallo che ha tenuto sveglia la zona Andrea Costa, cantando giorno e notte: è arrivata la polizia locale e il volatile è stato affidato alla Lipu (Lega italiana protezione uccelli). I residenti non riuscivano più a chiudere occhio, e il caso del gallo insonne era volato di casa in casa per poi finire sul tavolo della polizia locale, che aveva preso in carico la segnalazione. Venerdì pomeriggio gli agenti sono andati a verificare cosa stesse succedendo. Il galletto di via Aglebert (tra via Sabotino e via Andrea Costa), infatti, non smetteva mai di cantare, producendo melodie particolari e soprattutto molto rumorose al punto che, hanno detto, era "come averlo sul comodino". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

