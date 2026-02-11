Un bimbo di 9 anni è stato operato al cervello restando sveglio e parlando | il rarissimo intervento in Veneto

Un bambino di 9 anni è stato sottoposto a un intervento al cervello a Padova, restando sveglio durante l’operazione. I medici sono riusciti a rimuovere una lesione senza compromettere le funzioni linguistiche e cognitive del piccolo. È un caso raro in Veneto, che dimostra quanto la tecnologia e l’esperienza possano fare la differenza.

Un bambino di 9 anni è stato operato al cervello “da sveglio” a Padova per rimuovere una lesione parieto-temporale, preservando linguaggio e funzioni cognitive. L’intervento, quasi unico in Italia, è riuscito grazie a un team multidisciplinare tra neurochirurghi, anestesisti e neuropsicologi.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Bambino Operazione

Un bambino di nove anni si è sottoposto a un intervento al cervello senza essere sedato.

Un bambino di nove anni è stato operato al cervello da sveglio all’ospedale di Padova.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Bambino Operazione

Argomenti discussi: Bari, bimbo di 9 mesi salvato al Pediatrico: era intubato e in condizioni critiche per botulismo; Bimbo di 9 mesi affetto da botulismo trasportato al Giovanni XXII di Bari: è fuori pericolo; Bari, a 9 mesi arriva in ospedale in gravi condizioni: salvato dal botulismo. L'antitossina da Taranto scortata dalla polizia; Botulismo, la corsa disperata per bimbo 9 mesi da Cerignola al Bari: ora è fuori pericolo - FoggiaToday.

Operato al cervello da sveglio: l’incredibile intervento in Italia su un bimbo di 9 anniUn bambino di nove anni è rimasto sveglio durante un intervento al cervello. È accaduto in Veneto, dove è stata eseguita per la prima volta una procedura di ... thesocialpost.it

Operato al cervello da sveglio un bambino di 9 anni: intervento record a PadovaUn bambino di 9 anni è stato operato al cervello da sveglio. E’ successo in Veneto, a Padova dove, per la prima volta, è stata eseguita una neurochirurgia pediatrica con paziente cosciente in alcune ... notizie.it

Nuovo Ospedale Pediatrico del Veneto 'Salus Pueri': trasferimento di 61 bambini e ragazzi ultimato con successo. Il primo paziente è stato trasferito alle 7.50 in Terapia Intensiva Pediatrica, l'ultimo alle 12 in Nefrologia Pediatrica. Il bimbo più piccolo ha 30 gior - facebook.com facebook