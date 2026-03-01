Teheran ha annunciato 40 giorni di lutto per la scomparsa dell’ayatollah Ali Khamenei, confermando la sua morte dopo l’attacco di ieri attribuito a Stati Uniti e Israele. La televisione di Stato iraniana ha comunicato ufficialmente la notizia, lasciando aperta la possibilità che il successore possa essere il figlio dell’ayatollah o il nipote di Khomeini.

La tv di Stato iraniana ha confermato la morte dell'ayatollah Ali Khamenei nell'attacco di ieri condotto da Stato Uniti e Israele. L'annuncio ufficiale è arrivato alle 5 ora locale – le 2.30 in Italia – mentre venivano trasmesse immagini d'archivio con lo schermo listato a lutto. E oggi, ha annunciato il capo del Consiglio supremo di sicurezza nazionale, Ali Larijani, inizierà il processo di transizione per la successione alla Guida suprema. "Un consiglio di direzione provvisoria sarà formato presto. Il presidente, il capo del potere giudiziario e in giurista del Consiglio dei guardiani assumeranno le responsabilità fino all'elezione della prossima Guida", ha detto Larijani, secondo cui "il consiglio sarà creato al più presto possibile, noi lavoriamo alla sua formazione da oggi".

© Secoloditalia.it - Teheran proclama 40 giorni di lutto per la morte di Khamenei: possibile successore il figlio dell’ayatollah o il nipote di Khomeini

