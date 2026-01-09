Ucraina colpita dai missili Oreshnik di Mosca | Kiev e Odessa in presa ai blackout in 200mila senza acqua

Mosca ha lanciato attacchi missilistici Oreshnik contro Kiev e Odessa, dichiarando di rispondere a un attacco terroristico contro la residenza di Putin. Le conseguenze sono gravi: blackout nelle città e circa 200mila persone senza acqua. La situazione evidenzia la tensione crescente tra Russia e Ucraina, con impatti significativi sulla popolazione civile.

Guerra in Ucraina Missile Oreshnik a Leopoli, banco di prova per NATO - La Russia afferma di aver colpito l'Ucraina con il missile ipersonico «Oreshnik», più precisamente contro la regione di Leopoli. bluewin.ch

IN UCRAINA - Attacco russo con missile ipersonico Oreshnik - Il ministero russo della Difesa afferma di aver colpito nella notte l'Ucraina con il missile ipersonico Oreshnik, spiegando di aver selezionato "obiettivi strategici", "in risposta all'attacco terrori ... napolimagazine.com

Mosca: 'Colpita l'Ucraina con il missile ipersonico Oreshnik' #ANSA x.com

Dall’Italia all’Ucraina: una missione di misericordia concreta Per te. Per chi soffre. Per non voltarsi dall’altra parte. Dall’Italia parte una nuova missione umanitaria a sostegno della popolazione ucraina duramente colpita dalla guerra. Un’iniziativa che nasc - facebook.com facebook

