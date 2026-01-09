Ucraina colpita dai missili Oreshnik di Mosca | Kiev e Odessa in presa ai blackout in 200mila senza acqua
Mosca ha lanciato attacchi missilistici Oreshnik contro Kiev e Odessa, dichiarando di rispondere a un attacco terroristico contro la residenza di Putin. Le conseguenze sono gravi: blackout nelle città e circa 200mila persone senza acqua. La situazione evidenzia la tensione crescente tra Russia e Ucraina, con impatti significativi sulla popolazione civile.
Mosca specificato che gli attacchi, sferrati in particolare contro Kiev e Leopoli, sarebbero stati effettuati "in risposta all'attacco terroristico perpetrato dal regime di Kiev" contro la residenza di Vladimir Putin a fine dicembre. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
