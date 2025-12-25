Tra i curdi e al-Sharaa il dilemma della Turchia sulla Siria

Lo scoppio degli scontri tra le milizie curde e le autorità del governo centrale siriano ad Aleppo ha, questa settimana, condizionato i colloqui mediati dal ministro degli Esteri turco Hakan Fidan, regista del sostegno di Ankara a Damasco, tra il governo di Ahmad al-Sharaa e le Forze Democratiche Siriane (Sdf) a maggioranza curda dell'Amministrazione Autonoma della Siria del Nord-Est (Rojava), per dare attuazione all'integrazione di queste ultime nel nuovo esercito del Paese levantino. E pone il Paese guidato da Recep Tayyip Erdogan nella posizione più delicata dall'inizio dell'offensiva del gruppo militante Hay'at Tahrir al-Sham che nel novembre 2025 inaugurò, proprio con la caduta di Aleppo, i dieci giorni che hanno sconvolto la Siria travolgendo il regime di Bashar al-Assad.

